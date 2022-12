Il post Szczesny arriva dalla Premier: c’è l’offerta

La Juventus può mettere a segno un grandissimo colpo durante l’estate: proposta a sorpresa dal top club inglese

Allegri sta lavorando senza sosta per riportare nella migliore condizione possibile la sua Juventus in campo. Incombe la trasferta in casa della Cremonese ed i bianconeri non possono permettersi passi falsi per rimontare in classifica.

La Serie A sta vedendo il Napoli dominare, con il Milan a -8 dagli azzurri e subito dopo proprio i bianconeri che credono in una grande rimonta. Ma non c’è solo il calcio giocato a monopolizzare l’attenzione del club torinese che sta già pianificando un futuro, a lungo termine, all’insegna del cambiamento. Sì, perchè da giugno molte saranno le pedine che tra scelte tecniche e contratti in scadenza, saluteranno lasciando spazio all’approdo di nuovi innesti. Dalla difesa che vede Bonucci in scadenza Bonucci e Rugani nel 2024 e Cuadrado che con ogni probabilità saluterà a zero tra esattamente sei mesi, passando per il centrocampo con Rabiot in scadenza e Paredes che difficilmente sarà riscattato. Attenzione, tuttavia, anche ai pali della ‘Vecchia Signora’. Perchè Szczesny ha convinto ma non pienamente ed una ghiotta occasione potrebbe un pò a sorpresa spuntare direttamente dalla Premier League, per la prossima estate.

Addio Szczesny: proposta a sorpresa da Londra

Si tratta di Edouard Mendy, portiere in rotta di collisione con il Chelsea e destinato a cambiare aria lasciando i ‘Blues’ al termine della stagione. Il franco-senegalese, in scadenza nell’estate 2025, potrebbe dunque fare al caso di Allegri.

Mendy potrebbe essere infatti già stato offerto alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che valuterà se e come rimpiazzare Szczesny. Il nazionale polacco ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e per il momento non si è parlato con eccessivo trasporto di una sua possibile cessione. Un discorso che verrà rimandato dunque a fine campionato, a bocce ferme, quando Mendy potrebbe diventare effettivamente una pista calda per diversi top club europei.