Juve-Milan, colpo da sogno: lascia subito la Spagna

Milan e Juventus possono mettere a segno un grandissimo affare durante il calciomercato invernale: ecco la stella da Barcellona

La Serie A ha finalmente ripreso il suo cammino verso una seconda parte di stagione che può riservare non poche sorprese, soprattutto al vertice della classifica.

Il Napoli continua a guidare un gruppone, adesso più vicino agli azzurri: coi rossoneri a -5 e la ‘Vecchia Signora’ a 7 lunghezze. Adesso, però, è tempo di pensare al calciomercato con novità importanti che potrebbero riguardare Juventus e Milan, proprio in vista delle prossime settimane. Un’occasione ghiotta può arrivare direttamente dalla Spagna: a riportare la possibilità è il quotidiano iberico ‘Fichajes.net’ che sottolinea come il mercato del Barcellona registrerà movimenti importanti già a gennaio. Sì, perché il club di Laporta ha in mente diverse cessione soprattutto in attacco. Ferran Torres e Raphina sono al momento sotto valutazione e già a gennaio possono effettivamente finire per partire: attenzione pure a Dembele, con il PSG disposto a pagare la clausola per prendersi il francese. Ma il profilo che può riguardare da vicino Juventus e Milan è quello di Ansu Fati.

Milan e Juve, spunta Ansu Fati: la situazione

Un po’ a sorpresa, vista anche la generosa fiducia mostrata da Xavi nel corso degli ultimi mesi, il talentuoso attaccante classe 2002 potrebbe finire per salutare, in prestito, la squadra blaugrana.

Una suggestione che può diventare concreta nelle prossime settimane. In tal senso, è stata sondata la possibilità con le due big di Serie A per poter accogliere Ansu Fati già entro la fine di gennaio. Situazione in divenire, con l’attaccante spagnolo che in questo inizio di stagione ha collezionato 22 presenze complessive con 4 reti e 3 assist vincenti. La pista che porterebbe Ansu Fati in Serie A può dunque rimanere viva, in vista delle prossime settimane: Juve e Milan alla finestra.