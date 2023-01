Caos Juventus, arrivano altre due dimissioni: c’è il comunicato UFFICIALE

La Juventus inizia molto bene il 2023, battendo di misura la Cremonese grazie al gol di Milik nel finale di partita.

Parte molto bene il nuovo anno per la Juventus che, battendo la Cremonese, riesce a trovare la settima vittoria consecutiva, rilanciandosi in maniera importante in classifica.

Nonostante la gara di Cremona si sia rivelata difficile per la Juventus, i bianconeri riescono a trovare tre punti fondamentali per il campionato, grazie alla rete del bomber polacco. Un altro aspetto che farà felice Massimiliano Allegri sta nel reparto arretrato, capace di non subire reti in queste ultime sette gare. Notizie non positive, però, arrivano dall’assetto societario, per via delle dimissioni rassegnate da due membri del collegio sindacale.

Caos Juventus: arrivano le dimissioni di due membri del collegio sindacale

Come detto, le cattive notizie in casa Juventus arrivano dall’assetto societario, con due membri del collegio sindacale che hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Nella nota pubblicata dal club bianconero, infatti, si apprende che “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che la dott.ssa Maria Cristina Zoppo e il dott. Alessandro Forte, Sindaci Effettivi nominati in data 29 ottobre 2021, tratti dall’unica lista presentata dall’azionista EXOR N.V.,hanno rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dalla data odierna, per motivazioni di carattere personale nonché professionale dichiarando che la scelta “è maturata a valle dell’assemblea dei soci in data 27 dicembre 2022 che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022 e che costituisce la fine di un ciclo di attività del Collegio Sindacale. Dalla data odierna subentrano, ai sensi di legge e di Statuto, i Sindaci Supplenti dott.ssa Maria Luisa Mosconi e dott. Roberto Petrignani, appartenenti alla medesima lista di cui sopra”.