Il Milan non ha più speranze: lo scambio lo porta a Londra

Il Milan da tempo insegue un obiettivo in attacco, ma uno scambio potrebbe portarlo a Londra: i rossoneri non hanno più speranze

Il 2023 del Milan è iniziato con una vittoria in casa della Salernitana, e grazie ai ‘cugini’ nerazzurri, la squadra di Pioli è riuscita ad accorciare sul Napoli capolista. Nel frattempo il calciomercato invernale è aperto e Paolo Maldini cerca nuovi rinforzi per la rosa di Stefano Pioli, che sicuramente ha alcune lacune da colmare, soprattutto nel reparto offensivo.

A rovinare i piani del Milan però potrebbe essere il Chelsea. I ‘Blues’ potrebbero essere tra i protagonisti di questa sessione invernale, avendo come primo obiettivo un campione del mondo. L’affare potrebbe mettere fuori dai giochi il Milan per un vecchio obiettivo rossonero.

Calciomercato Milan, Ziyech più lontano: inserito nell’affare per Enzo Fernandez

Il Milan continua a lavorare sul mercato cercando nuove risorse per la rosa di Stefano Pioli. I rossoneri da tempo hanno messo nel mirino Hakim Ziyech, attaccante che nel Chelsea è solo una seconda scelta. Con il Marocco Ziyech è stato uno dei protagonisti della gloriosa cavalcata al Mondiale in Qatar.

Il futuro di Ziyech però potrebbe essere lontano da Milano. Infatti il Chelsea per cercare di mettere a segno il colpo Enzo Fernandez dal Benfica, campione del mondo con l’Argentina, i ‘Blues’ potrebbero inserire nell’affare proprio Ziyech per abbassare il totale da versare nelle casse portoghesi. Dunque il Milan potrebbe dire definitivamente addio all’obiettivo Ziyech per l’attacco.