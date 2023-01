Tegola Juventus, ennesimo infortunio: “Lo rivediamo tra un mese”

Ennesimo guaio con la Juventus, con l’attaccante che chiede il cambio per un problema muscolare: sui social i tifosi sono scatenati

Dopo sette vittorie consecutive in campionato la Juventus vuole continuare il suo ruolino di marcia positivo nel match odierno contro l’Udinese. Prima della partita c’è stato il commovente omaggio a Gianluca Vialli, ex bianconero recentemente scomparso, con le toccanti parole di Pessotto.

La partita è molto complicata per la Juventus, che fatica a rendersi pericolosa e a sbloccare la gara, che continua a essere bloccata sullo 0-0. Le brutte notizie per Massimiliano Allegri però arrivano all’ora di gioco, quando arriva l’ennesimo infortunio per un giocatore juventino. Cambio e tifosi sui social che si scatenano.

Juventus, Di Maria fuori per un problema al polpaccio: tifosi furiosi

Dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina, ha fatto molto discutere il ritorno a Torino di Paredes e Di Maria solo il 2 gennaio. A complicare la posizione del ‘Fideo’ ci si mette anche il suo fisico, con l’ennesimo guaio muscolare che lo costringe al cambio.

Infatti all’ora di gioco contro l’Udinese Di Maria è costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio, al suo posto entra Milik. Sui social i tifosi si scatenano dopo l’ennesimo infortunio del ‘Fideo’ e c’è già chi scrive che lo rivedremo in campo almeno per un mese. Di sicuro non il migliore dei modi per presentarsi davanti al pubblico bianconero per Di Maria dopo le tante discussioni sul suo conto.

È durato 60 minuti come tre mesi fa #dimaria https://t.co/yWIl5axyPd — silvia (@silviyy71) January 7, 2023

Guardate bene Di Maria che sta uscendo, la prossima volta lo vediamo tra un mese — Baxxi 🦁 (@baxxi3b) January 7, 2023

L’uomo di Murano, la nuova serie tv con protagonista Di Maria — 𝑱𝑪 (@JCTweet_) January 7, 2023