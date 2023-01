Pieni poteri ad Allegri 💪, riporta il pupillo in bianconero 👀

Massimiliano Allegri fa anche il mercato della sua Juventus: può riportare il suo pupillo in bianconero. Tutti i dettagli

“Venerdì sarà una bellissima serata. A Napoli è sempre bello giocare, ma noi dobbiamo fare un passettino alla volta. Il Napoli è sempre favorito per lo Scudetto. Alzare l’asticella significa alzare le prestazioni”.

È la settimana di Napoli-Juventus e i bianconeri arrivano allo scontro diretto del Maradona reduci da otto vittorie consecutive in campionato, arrivate tutte senza nemmeno subire gol. La squadra di Allegri ha rimontato fino al secondo posto del Milan, accorciando a sette lunghezze dagli azzurri. Un’ulteriore spinta per la Juve potrebbe arrivare dal mercato e dalla sessione invernale in corso, con il tecnico sempre più centrale anche nella scelta dei suoi calciatori. In particolare, Allegri potrebbe avanzare una richiesta specifica a Cherubini per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Juve, Allegri punta Emre Can

L’allenatore bianconero è stato blindato da John Elkann dopo il terremoto nel CdA e, insieme a Cherubini, farà il calciomercato invernale della Juventus.

Nel mirino potrebbe tornare uno dei suoi pupilli della prima avventura in panchina, Emre Can. Con il passaggio al 3-5-2, il jolly tedesco farebbe nuovamente al caso di Allegri, che è stato il primo a schierarlo in una difesa a tre. Can è in bilico al Borussia Dortmund, ma il club bianconero, per affondare il colpo a gennaio, dovrebbe prima liberarsi di McKennie. Occhi puntati, dunque, anche sul possibile ritorno di fiamma per Emre Can.