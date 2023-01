Juventus, svolta Rabiot: annuncio in diretta sul rinnovo

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe subire una grande svolta: arriva l’annuncio in diretta sul rinnovo del francese

Il calciomercato invernale diventa un crocevia fondamentale anche per quanto riguarda i rinnovi di contratto oltre che per acquisti e cessioni. In casa Juventus infatti ci sono diversi calciatori che in estate vedranno scadere il proprio contratto con i bianconeri, ma la cui situazione per il rinnovo sembrerebbe non subire particolari svolte.

Anche un fedelissimo di Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot, è a rischio addio a parametro zero, dopo che in estate è stato vicino alla partenza direzione Premier League. Una svolta per il prolungamento di contratto potrebbe essere avvenuta oggi alla Continassa.

Calciomercato Juventus, rinnovo Rabiot: Veronique alla Continassa

Adrien Rabiot è uno degli uomini di fiducia di Massimiliano Allegri e il suo rendimento sta crescendo durante la stagione, dopo un ottimo Mondiale con la Francia perso in finale contro l’Argentina.

Il futuro del centrocampista francese è ancora un punto interrogativo, visto che il contratto con la Juventus scadrà a giugno e di rinnovo ancora non si è parlato. Il giornalista di Tuttosport, Stefano Lanzo, in diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play ha svelato: “Alla Continassa oggi c’era Veronique, la mamma di Rabiot. Una mossa per capire i margini di manovra per l’eventuale rinnovo del giocatore. Probabilmente serviranno altri incontri. Non è semplice dire che possa rimanere perché le richieste sono elevate. A Torino lui si trova bene, ma è ovvio che se le richieste dell’entourage dovessero essere così alte diventa difficile”.