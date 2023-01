Atalanta show anche in Coppa, Lazio sugli scudi in attesa della Juventus

Prende forma il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia: nel pomeriggio le vittorie di Atalanta e Lazio

Travolgente l’Atalanta di Gasperini che si impone per 5-2 sullo Spezia dopo l’8-2 rifilato alla Salernitana in campionato. Non sbaglia la Lazio.

Nessuna sorpresa nel pomeriggio di Coppa Italia, in attesa che scendano in campo Monza e Juventus. Nel primo match odierno, si registra la goleada dell’Atalanta. Dopo l’8-2 sulla Salernitana in campionato, i nerazzurri segnano cinque gol allo Spezia, guadagnando l’accesso ai quarti di finale dove incontreranno l’Inter. In gol, per la Dea, il solito Lookman (autore di una doppietta), Hateboer e Hojlund prima dell’autogol di Ampadu dello Spezia che ha provato a salvare l’orgoglio con le reti di Ekdal e Verde.

Un solo gol, invece, nel match delle 18: alla Lazio basta Felipe Anderson per stendere il Bologna. Il brasiliano sfrutta una clamorosa ingenuità di Sosa e, soprattutto, l’assist al bacio di Pedro prima di spingere il pallone in rete. I biancocelesti ai quarti incontreranno la vincente di Juventus-Monza.

Lazio-Bologna: tabellino e accoppiamenti

LAZIO-BOLOGNA 1-0

33′ Felipe Anderson

Gli accoppiamenti dei quarti di finale: Inter-Atalanta, Roma-Cremonese, Fiorentina-Torino,

Vincente tra Juventus e Monza-Lazio