Arriva subito alla Juventus 🚨, lo manda Conte 👀

Occasione in entrata per la Juventus nel calciomercato invernale. Il possibile tentativo in casa Tottenham, tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

“Io mi sento davvero legato al club, sono felice qui, ho firmato un contratto per aiutare questa società a costruire e porre le basi del progetto. Poi durante il percorso possono succedere tante cose”.

E ancora: “Il club può esonerare l’allenatore oppure può accadere che si abbiano visioni differenti, o che si creino situazioni differenti. Se continuerò a far parte di questa società? Dipende da me e dal club”. È sempre più in bilico il futuro al Tottenham di Antonio Conte. Oltre al contratto in scadenza, infatti, a pesare sono gli ultimi risultati degli Spurs e le prime critiche piovute sull’allenatore ex Juventus e Inter. Ad oggi, però, l’esonero non è ancora contemplato dalla dirigenza del club inglese e da Fabio Paratici. Conte è per il momento confermato in panchina e a gennaio sono attesi nuovi movimenti di calciomercato in entrata ed uscita.

Calciomercato Juve, occhi su Emerson Royal

Nelle ultime partite è finito fuori dai titolari Emerson Royal, esterno destro già seguito dalla Juventus.

Il club bianconero è alla ricerca di un ‘quinto’ a centrocampo in quella posizione e potrebbe fare un tentativo già a gennaio. Possibile la formula del prestito con un eventuale riscatto futuro, Paratici e Conte non si opporrebbero. Occhi di nuovo puntati, dunque, sull’asse Torino-Londra.