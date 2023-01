Cherubini svela il piano per la Juve: ecco le mosse sul mercato

Federico Cherubini fa il punto su presente e futuro della Juventus: il ds bianconero parla prima della partita col Monza

Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida col Monza valevole per gli ottavi di Coppa Italia, il ds bianconero Federico Cherubini ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus.

Quella col Monza sarà una “partita da brividi” per Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Una competizione “importante” per la Juventus: “Vogliamo fare bene, dentro abbiamo la rabbia per la finale persa lo scorso anno”.

Nelle ultime settimane, la figura di Cherubini è diventata sempre più centrale nell’universo Juventus: “Come tutti i professionisti che operano nel settore mi sento osservato. Nel calcio si vive di risultati, di valore e di obiettivi. Dobbiamo ripartire e provare a fare le cose ancora in modo migliore. Penso ad undici anni vissuti col presidente Agnelli, lo ringrazio per questo percorso, un percorso straordinario per quanto ha rappresentato il presidente”.

Calciomercato Juventus, il punto di Cherubini

Il direttore sportivo bianconero si è soffermato anche sulle prossime trattative di mercato: “Ora possiamo migliorare recuperando tutti. Il mercato sarà legato al recupero degli infortunati ed alla crescita dei giovani che all’inizio potevano essere un’incognita e ora hanno iniziato a dare certezze”.

Inevitabilmente, si pensa al futuro: “C’è un piano iniziato quest’anno, in ogni rosa dovranno esserci dei prodotti della filiera. Si tratta di un progetto nel quale abbiamo investito tanto. Siamo al Juventus, in campo dobbiamo avere anche dei giocatori di esperienza, puntiamo al giusto mix”.