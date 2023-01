I tifosi si ribellano: “Unico a scendere all’inferno”

I tifosi della Juventus si infuriano sui social dopo l’ultima conferenza stampa di Massimiliano Allegri: “L’unico a scendere all’inferno”

Cambia tutto adesso per la Juventus. Ieri è arrivata la dura sentenza della Figc con la penalizzazione di 15 punti per i bianconeri legata al caso plusvalenze. Così la squadra di Allegri si è ritrovata a scendere dal terzo al decimo posto, lontano dall’accesso alle coppe europee, altra questione bollente con l’Uefa.

Oggi Massimiliano Allegri si è comunque presentato in conferenza stampa come di consueto prima della partita contro l’Atalanta di domani sera. Sui social i tifosi si sono scatenati attaccando la società e stando, questa volta, dalla parte del tecnico.

Juventus, Allegri da solo in conferenza: tifosi furiosi con la società

Una conferenza stampa sicuramente non semplice da affrontare quella di oggi per Massimiliano Allegri, visto quanto successo ieri con la sua Juventus. 15 punti di penalizzazione che ovviamente pesano anche sul lavoro fatto dal tecnico e sulla posizione in classifica soprattutto.

Sui social i tifosi bianconeri si sono scatenati contro la società reputandola assente. C’è chi scrive addirittura che Allegri “sarà l’unico a scendere all’inferno”. Dunque una situazione che i tifosi della Juventus si sono stufati di vivere e chiedono risposte alla società.

Da solo in conferenza stampa come parafulmine a cercare di smorzare, cercando di infondere positività.

Negli ultimi due anni la sua Juve ha deluso ma Max Allegri ci mette la faccia.

Criticabile per tanti aspetti di campo ma merita anche molta stima. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) January 21, 2023

Allegri si potrà criticare su tutto ma sarà l’unico a scendere all inferno con noi — Zios (@Zios34149466) January 21, 2023

Da solo in conferenza stampa a difendere squadra e società… Sapete che c’è:

ALLEGRI È UN GIGANTE!#FinoAllaFineForzaJuventus #Juventus — Giorgio Torlo (@TorloGiorgio) January 21, 2023