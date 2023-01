Conte ‘frega’ le italiane: affare in chiusura per 25 milioni

Il tecnico del Tottenham vuole un centrale di spessore per ricomporre la linea difensiva in chiave futura, Paratici lo vuole accontentare prelevando un obiettivo dalla Bundesliga con una prima offerta ufficiale

Antonio Conte non è ancora soddisfatto dei risultati maturati in campo in questa stagione. Da un lato ci sono avversarie, come Arsenal e Manchester City, capaci di fare meglio; dall’altro ci sono alcune discrepanze d’organico che non permettono al tecnico salentino di operare al massimo delle proprie capacità gestionali. Pertanto, come promessa di permanenza sulla panchina del Tottenham, Conte ha chiesto al direttore sportivo Fabio Paratici un adeguamento strutturale importante. Anche nel reparto difensivo.

Tra i tanti nomi sondati di recente spicca quello di Alessandro Bastoni, ma come noto l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di un altro profilo funzionale a seguito dell’accordo di Milan Skriniar con il PSG. La certezza, in ogni caso, è che la sua cessione non possa avvenire nel corso di queste ultimissime ore a disposizione delle società per chiudere affari urgenti. A giugno, forse, se ne riparlerà. Il club nerazzurro, tuttavia, proverà a difendersi blindando Bastoni con un prolungamento di contratto a condizioni maggiorate rispetto al passato. Caduta questa opportunità, il Tottenham potrebbe quindi affidarsi alle prestazioni di Piero Hincapie.

Calciomercato, niente Serie A per Hincapie: spinge il Tottenham

Promettente centrale ecuadoriano, visto all’opera anche nel corso della passata edizione del Campionato del Mondo di Qatar, è attualmente sotto contratto con il Bayer Leverkusen. Tra le file del club tedesco occupa una posizione di rilievo, è stimato e non c’è grande intenzione di farlo andare via. Specialmente per cifre poco consone al valore del suo cartellino.

La richiesta sarebbe infatti di almeno 90 milioni di euro, ma al momento risulta una cifra alquanto fuori mercato per la maggior parte delle società europee. Figurarsi quelle italiane, come la stessa Inter, la Juventus e il Milan, che ne avevano ampiamente seguito le gesta di recente. Le chance di approdo in Serie A sono dunque molto scarse. Specialmente se il Tottenham dovesse portare avanti la trattativa appena aperta col Leverkusen partendo da una base di 25 milioni di euro.