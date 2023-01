Il dopo Skriniar arriva dalla Serie A: occasione Inter

Il centrale slovacco libererà uno slot in difesa e l’Inter continua a sondare il terreno per il suo sostituto, c’è l’occasione dalla rivale ma le condizioni non soddisfano a pieno la dirigenza nerazzurra al momento

L’affare è praticamente concluso. Milan Skriniar ha raggiunto l’intesa sull’ingaggio con il Paris Saint-Germain da un paio di giorni e lascerà l’Inter. Non si sa ancora se entro le prossime ventiquattro ore oppure direttamente in estate. Tutto dipenderà dalla volontà del club parigino di alzare la posta in gioco a seguito della richiesta da 20 milioni di euro mossa dai nerazzurri per la cessione immediata. In questo modo si potrebbe monetizzare il monetizzabile, ma senza neppure considerare la ‘misera’ somma di 10 milioni che appare più come un contentino strategico.

Intanto la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta è iperattiva sul mercato alla ricerca del valido sostituto. Una caccia lunga e faticosa. Negli ultimi giorni è saltato fuori ancora una volta il nome di Victor Lindelof, collaterale al progetto del Manchester United di Erik ten Hag. Questo si aggiunge al già presente Chris Smalling, destinato a lasciare a parametro zero la Roma il prossimo giugno. E potrebbe infine aggiungersi una nuova comparsa, prodotto del vivaio bergamasco dell’Atalanta e oggi di stanza nella Prima Squadra di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Inter, l’alternativa di Skriniar non soddisfa i requisiti

Si tratta di Caleb Okoli, giovane centrale difensivo classe 2001. Dopo una breve parentesi in prestito alla Cremonese nella passata stagione di Serie B, il calciatore è stato reintegrato nei ranghi del club della ‘Dea’ per ampio merito. Ciononostante, le chance di fare bene nel corso di questa stagione sono state molto poche.

Per questo motivo, la dirigenza dell’Atalanta potrebbe proporre all’Inter il cartellino di Okoli conscia della situazione che la vicina rivale sta attraversando. Di tutta risposta, però, Marotta potrebbe rifiutare senza pensarci due volte. Oltre al costo del cartellino abbastanza fuori portata al momento, la preferenza è che al posto di Skriniar debba arrivare un centrale di comprovata esperienza europea.