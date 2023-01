“Offerta last minute”: Juve e Inter avvisate

Il calciomercato di Inter e Juventus può vedere una proposta last minute: sorpresa già a gennaio, pronto l’assalto al big

Poche ore e la sessione di calciomercato invernale chiuderà ufficialmente i battenti, rimandando ogni possibile operazione al termine dell’attuale stagione.

È il caso, tra le altre, di Inter e Juventus. I nerazzurri devono fare i conti con il nodo legato a Milan Skriniar, ormai virtualmente con la maglia del PSG addosso: resta da comprendere se tutto ciò accadrà subito o il passaggio avverrà a parametro zero tra sei mesi. Discorso diversi per la ‘Vecchia Signora’, assillata dai guai giudiziari legati non solo alle plusvalenze fittizie ma anche agli accordi privati sugli stipendi stipulati da alcuni calciatori durante l’emergenza Covid. Adesso, però, le due società monitorano tutto ciò che potrebbe risultare conveniente in sede di mercato. Difficile che ciò accada entro le 20 di questa sera, termine ultimo per completare le trattative: in tal senso, però, non arrivano buone notizie per quanto riguarda uno degli obiettivi delle due big di Serie A che rischiano, adesso, di rimanere con un pugno di mosche in mano. Il noto giornalista Ekrem Konur ha rivelato quello nelle ultime ore potrebbe essere un clamoroso colpo da parte dell’Arsenal. I ‘Gunners’ sono alla ricerca di occasioni di spessore per arricchire la rosa di Arteta e chiudere nel migliore dei modi una stagione fino ad ora dominata, visto il primo posto in Premier League.

Offerta dalla Premier: Juve e Inter a bocca asciutta

“L’Arsenal sta anche valutando un’offerta last minute per il centrocampista del Leicester Youri Tielemans“. Il tweet di Konur spiega, poi, quello che sembrerebbe essere il piano della società inglese per il possibile approdo del centrocampista belga alla corte di Arteta.

“Il 25enne nazionale belga è in scadenza di contratto in estate ma, i ‘Gunners’, sono ansiosi di aggiungere rinforzi immediati alla squadra”. Non di certo una buona notizia per Inter e Juventus che, in vista della fine della stagione, avevano pensato ad un possibile assalto al 25enne ex Monaco, considerato un’occasione davvero ghiotta visto che si libererà a parametro zero dal Leicester. Buoni i numeri di Tielemans quest’anno con ‘Foxes’, con 26 presenze, 4 gol e 1 assist vincente all’attivo: il suo futuro potrebbe essere ancora in Premier League. Niente Serie A: Juventus ed Inter dovranno con ogni probabilità guardare altrove, i ‘Gunners’ sono pronti all’assalto nelle ultime ore del mercato di gennaio.