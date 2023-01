Scintille con Maldini e rottura totale: Leao-Milan, cosa sta succedendo

Giungono novità alquanto preoccupanti circa il rinnovo di Rafael Leao, in scadenza di contratto giugno 2024 col Milan: ora è rottura totale

Crisi nerissima quella che sta attraversando il Milan targato Stefano Pioli da un po’ di tempo a questa parte. Un filotto di risultati negativi che preoccupano non poco tutto il mondo rossonero e compromettono la partecipazione del ‘Diavolo’ alla Champions League della prossima stagione.

La squadra, infatti, è scivolata al quinto posto in classifica (38 punti), dopo l’ultima pesantissima sconfitta subita per mano del Sassuolo di Alessio Dionisi. Un ko estremamente rumoroso, a maggior ragione considerando che è arrivato fra le mura casalinghe di San Siro. Mister Pioli, anche dalle sue dichiarazioni, lascia trasparire un’evidente confusione. Servono soluzioni nuove per tirarsi fuori da questa brutta situazione. Non pervenute, finora, le seconde linee e adesso stanno mancando pure diversi titolari. Uno di certo è Rafael Leao, il quale probabilmente è condizionato anche dalle numerose voci di calciomercato riguardanti il suo futuro. E a proposito, le cose sembra che non stiano affatto andando per il meglio, anzi. Emergono novità assai negative: stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, l’incontro tra il portoghese e Paolo Maldini è andato completamente a vuoto. Si parla addirittura di rottura totale tra le parti in gioco e scintille col direttore dell’area tecnica rossonera.

Calciomercato Milan, rottura totale con Leao: no dei rossoneri alla clausola dimezzata

Il motivo? Leao e la sua famiglia avrebbero indicato una prorità alla società meneghina, ossia abbassare la clausola rescissoria portandola dai 150 milioni attuali a 70 massimo 80. Valore dimezzato. Un’ipotesi che il ‘Diavolo’ non intende neanche prendere in considerazione.

Al massimo i rossoneri sarebbero disposti ad eliminare proprio la cifra in questione e affidarsi totalmente alle quotazioni di mercato. Adesso c’è gelo tra il Milan e Leao, complice ovviamente il momento molto delicato della squadra. E le sirene dalla Premier League tornano a farsi sentire, con alcuni club inglesi (vedi Chelsea) pronti a tuffarsi sul gioiello lusitano. A questo punto appare sempre più difficile una permanenza di Leao in quel di Milano.