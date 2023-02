Ha scelto il Real Madrid, Juve e Milan lo hanno già saputo

Uno dei giocatori sicuri partenti dal Real Madrid a fine anno potrebbe ora restare: il rinnovo torna possibile

È stato uno dei protagonisti dello scorso calciomercato estivo, con le ininterrotte voci che lo avrebbero voluto prima sul punto di chiedere la cessione, poi con invece la maturata idea di arrivare alla scadenza del contratto senza rinnovarlo. Con a quel punto l’acquisito status di giocatore a parametro zero e grande occasione per tutte le squadre che già lo seguivano.

Il caso del calciatore del Real Madrid, messo ai margini per tanto tempo da Carlo Ancelotti, ha vissuto proprio nella serata di giovedì un nuovo capitolo. Partito titolare – cosa accaduta ben poche volte nel corso di questa stagione – contro il Valencia nel match di Liga, l’attaccante ha sbloccato il risultato ad inizio ripresa. La fiducia attorno al talento spagnolo sembra crescere, così come la considerazione del suo tecnico. Lo scenario descritto sopra potrebbe quindi presto cambiare: la possibilità di un prestigioso colpo low cost per tutti quei club che avevano già pregustato l’affare, si starebbero ora affievolendo.

Asensio vuole restare, Juve e Milan masticano amaro

Il futuro di Marco Asensio è in piena evoluzione. Dopo non pochi contrasti con la dirigenza Merengue, che ad un certo punto aveva quasi invitato il tecnico Ancelotti a non schierarlo più per convincere il giocatore ad accettare la cessione, il clima si è lentamente rasserenato. Col Barcellona che aveva iniziato a pressare l’entourage del maiorchino, il Real ha visto materializzarsi una possibile doppia beffa. Ovvero perdere il suo talento a costo zero ed oltretutto ‘regalarlo’ ai rivali storici. Meglio allora trovare una soluzione.

Necessità di campo – il tecnico italiano ha le rotazioni ridotte all’osso in attacco – hanno consentito ad Asensio di giocare sempre più minuti. Le risposte fornite sono state buone: il riavvicinamento c’è stato. Juve e Milan, da tempo sul mancino, già pregustavano una battaglia per accaparrarselo a costo zero a luglio. Un desiderio che probabilmente rimarrà inespresso: Asensio e il Real dovrebbero addivenire ad un accordo per il rinnovo. Con buona pace di Allegri e Pioli.