L’addio di Barella per la rivoluzione: Marotta ne prende due

La cessione di Nicolò Barella può aprire ad un doppio colpo in Serie A: Marotta si scatena e rinforza l’Inter

L’annata dell’Inter non è stata certamente esaltante. Con lo scudetto ormai diretto all’ombra del Vesuvio, i nerazzurri proveranno a chiudere al meglio la stagione.

Le attenzioni di Marotta e Ausilio sono però già rivolte al calciomercato, a quelle che potrebbero essere le operazioni da portare a termine per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Skriniar, ormai è chiaro, saluterà l’Inter a parametro zero per dirigersi al PSG: così come de Vrij che non rinnoverà. Attenzione a Dumfries che probabilmente porterà un gruzzoletto da reinvestire in parte per il suo erede: chi invece un po’ a sorpresa rischia di dire addio è Nicolò Barella. Se n’è parlato a lungo nei mesi scorsi, quando la Premier League (e soprattutto il Liverpool di Klopp) aveva corteggiato senza sosta il gioiello sardo. Adesso, alle giuste condizioni, l’Inter potrebbe anche acconsentire alla cessione. Una cifra vicino ai 70 milioni potrebbe quindi bastare per dire addio a Barella: Marotta e Ausilio, da questo punto di vista, hanno già in mente due colpi per sopperire alla mancanza a centrocampo, oltre a rimpolpare le dolenti casse nerazzurre.

Non solo Frattesi: l’Inter ne prende due dal Sassuolo

Occhi in casa Sassuolo dove il nome di Davide Frattesi, accostato anche a Juventus e Milan, torna prepotentemente di moda per la mediana di Simone Inzaghi.

Con una proposta intorno ai 30 milioni di euro, il club neroverde acconsentirà alla partenza di Frattesi la prossima estate. Attenzione, però, perché l’Inter ha intenzione di prelevare un altro talento dalla squadra di Dionisi. Si tratta di Martin Erlic, centrale croato di 25 anni che sta facendo bene e andrebbe a rimpiazzare proprio Skriniar. In questo caso, operazione da 7-8 milioni di euro con un canale privilegiato, visto che il suo agente Beppe Riso è lo stesso di Frattesi. In questo modo l’Inter metterebbe in cascina ben 32 milioni di euro, oltre a colmare due lacune importanti nella rosa di Simone Inzaghi.