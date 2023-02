Il dopo Zaniolo è in Serie A: così Mourinho frega Juve e Milan

La Roma e Zaniolo si separeranno in futuro, con i giallorossi che pensano a come sostituire l’attaccante: possibile sfida a Juventus e Milan

Durante la sessione di calciomercato invernale i club di Serie A sono rimasti perlopiù a guardare. È stata una delle campagne acquisti più povere di sempre, per quanto concerne il nostro campionato, con alcune telenovele abbastanza spinose che hanno catturato l’attenzione per diversi giorni. Il riferimento, in tal senso, è anche alla vicenda legata al futuro di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante – in scadenza di contratto giugno 2024 – ha rifiutato l’opzione Bournemouth, dopo aver riferito alla società, ai compagni e a Mourinho di non voler più indossare la maglia della Roma. Il classe ’99 si è imposto e questo comportamento ha mandato su tutte le furie i Friedkin, i quali poi hanno deciso di escludere (definitivamente?) il talento azzurro dal loro progetto tecnico. Soltanto una formalità, infatti, l’inserimento di Zaniolo nella lista Uefa, dato che i proprietari texani restano convinti sull’utilizzo della linea dura. La certezza è che ormai il rapporto è alquanto danneggiato e le parti si separeranno la prossima estate. Non a caso, il General Manager Tiago Pinto e lo Special One stanno già riflettendo sul possibile rimpiazzo dell’esterno. A questo proposito, c’è un profilo che andrà monitorato pure in chiave Roma da qui ai mesi a venire.

Calciomercato Roma, post Zaniolo: sfida a Juventus e Milan per Lookman

Stiamo parlando dell’uomo del momento in Serie A: Ademola Lookman – valutazione sui 40 milioni di euro -, l’attaccante nigeriano approdato all’Atalanta di Gasperini dal Leicester la scorsa estate. Il 25enne ha conquistato tutti in poco tempo e i suoi numeri si commentano da soli: dodici gol e quattro assist in diciannove gare di campionato, più due gol messi a referto in Coppa Italia.

Davvero niente male, tant’è che il calciatore si trova nel mirino di Juventus e Milan, con i rossoneri che potrebbero perdere Leao in estate. La Roma, dal canto suo, potrebbe provare a sfidare bianconeri e rossoneri per assicurarsi le prestazioni di Lookman, che sarebbe indubbiamente un ottimo sostituto di Zaniolo.