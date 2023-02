“Chi non è in grado, stia fuori”: ecco con chi ce l’aveva Allegri

Il tecnico bianconero aveva pronunciato parole dure a carico di uno dei suoi calciatori in rosa senza fare nomi in modo esplicito, secondo il ‘Corriere di Torino’ s’è trattato di un attacco a muso duro ai danni di un centrocampista in particolare

Ai margini dell’incontro di campionato con il Monza, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri aveva dato sfogo al proprio rammarico su quel che non sta esattamente funzionando all’interno del gruppo della Juventus. “Dobbiamo pensare a lavorare sul campo“, aveva dichiarato. “Chi non è in grado di lottare, stia fuori“, aveva poi aggiunto a muso duro.

Secondo il ‘Corriere di Torino’ l’attacco era indirizzato ad uno dei suoi calciatori, in particolare il centrocampista argentino Leandro Paredes. Ai suoi occhi infatti, secondo anche quanto dimostrato dalle prestazioni offerte sul campo, il calciatore di proprietà del PSG sarebbe una delusione totale.

“Locatelli esempio per tutti”: così Allegri lo preferisce a Paredes

Nella partita contro i brianzoli è stato tra i peggiori e conserva un rendimento complessivo altamente insufficiente. Motivo per il quale non c’è soltanto in ballo il suo futuro con la maglia bianconera, ma anche quello dell’altro centrocampista Manuel Locatelli.

Quest’ultimo, secondo Allegri, resta titolare indiscusso in mediana. “Ha fatto una grande partita, non tanto sotto l’aspetto tecnico quanto soprattutto quello umano. Di cuore, testa, carattere”, aveva detto il tecnico. “È un esempio per tutti, incarna il DNA bianconero“. Che sia dunque l’ennesimo avvertimento ai danni di Paredes: serve invertire la rotta.