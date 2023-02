Pazza idea Milan, via Leao per il colpo da novanta

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già in movimento per programmare il calciomercato del futuro.

Tra le società più attive in questo senso troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Il reparto che la dirigenza rossonera ha intenzione di rinforzare è la difesa, che necessita di un ritocco importante. A tal proposito, il primo obiettivo sembra essere già stato individuato dalla società, ma per cercare di portarlo a termine occorreranno delle cessioni.

Il Milan programma il futuro: occhi su Kimpembe

Il calciatore che la dirigenza sembra monitorare con insistenza è Presnel Kimpembe, francesce classe 1995 del Paris Saint Germain. Stando a quanto riporta il quotidiano francese l’Equipe, il difensore avrebbe ricevuto un’offerta di rinnovo da parte dei parigini, ma prima di dare una risposta definitiva vuole valutare eventuali offerte. Il Milan, però, visto l’alto ingaggio percepito dal calciatore, è costretto a dover cedere qualche pedina. Uno dei possibili partenti è Rafael Leao, visto che il discorso legato al rinnovo contrattuale non sembra decollare. Il portoghese è ambito dai più grandi club europei, che sembrano pronti a darsi battaglia in estate. Qualora l’addio si verificasse, il Milan potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di lanciare l’assalto al centrale del PSG, andando a rinforzare pesantemente il reparto difensivo. Il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che spera di viverlo da grande protagonista.