HIGHLIGHTS | Tris tutto serbo per la Juve: Vlahovic e Kostic fanno sorridere Allegri

Ottima prova della Juve a Salerno: trascinata dai gol di Vlahovic – doppietta – e Kostic, i bianconeri calano il tris

Nella miglior verisone corsara dell’anno della Juve – per la prima volta in stagione i bianconeri hanno realizzato più di due gol in trasferta – l’undici di Allegri mette al tappeto la Salernitana, vincendo e convincendo anche sul piano del gioco. A Salerno finisce 0-3, in un match mai in discussione.

Già prima del gol che poi ha indirizzato la gara – un rigore trasformato da Dusan Vlahovic per un ingenuo fallo dell’ex Nicolussi Caviglia su Miretti – la Juve aveva già fatto vedere di esser scesa in campo col piglio giusto. Il gol del raddoppio, arrivato sul finale del primo tempo grazie a Filip Kostic, è apparso come la legittim conseguenza di una superiorità evidente. Nella ripresa, nemmeno il tempo di centrare il pallone che subito il centravanti serbo concede il tris, con la seconda segnatura personale. Da rimarcare l’assist di Fagioli, dopo un altro errore dell’ex Sudtirol. La partita finisce qui, con la Juve che potrebbe rendere più pesante il passivo, ma il palo – nell’occasione per Kean – e l’imprecisione sotto porta lasciano inalterato il risultato.

HIGHLIGHTS Salernitana-Juventus 0-3: tabellino e classifica

Salernitana-Juventus 0-3

26′ Vlahovic rig, 45′ Kostic, 47′ Vlahovic

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost Ekong, Bronn, Bradaric (60′ Bonazzoli); Candreva, L.Coulibaly (80′ Kastanos), Nicolussi Caviglia (71′ Bohinen), Vilhena (46′ Lovato); Dia, Piatek (71′ Crnigoj)

A disposizione: Sepe, Sorrentino, Daniliuc, Pirola, Botheim, Valencia.

Allenatore: Nicola

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio (79′ Iling-Junior), Miretti (46′ Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (62′ Cuadrado); Di Maria (62′ Chiesa); Vlahovic (79′ Kean)

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulé.

Allenatore: Allegri

La classifica della Serie A: Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 39, Atalanta 38, Milan 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Juventus 26, Empoli 26, Monza 26, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

Di seguito gli highlights del match