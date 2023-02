Rifiuta tutto: Inter e Juve non possono nulla

Il calciomercato invernale si è ufficialmente concluso, con le società che ora possono concentrarsi sugli obiettivi da centrare in campo.

Molte trattative si sono concluse con esito positivo, mentre altre, complici le volontà dei calciatori, sono terminate con un nulla di fatto. Uno dei calciatori che poteva cambiare aria è il terzino spagnolo del Barcellona Jordi Alba che, però, ha deciso di rimanere in blaugrana. Sul classe 1989 c’è stato il forte interesse dell’Inter, con il Barca che non si sarebbe opposto di fronte ad una cessione al club nerazzurro. Ora le cose sembrano essere totalmente cambiante, con il ragazzo che punta a rimanere nel Barcellona anche nelle stagioni future.

Jordi Alba ha le idee chiare: vuole restare al Barcellona

Come detto, Jordi Alba ha avuto la possibilità di lasciare il Barcellona, cercando di trovare più continuità altrove. Il terzino, però, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo As, ha deciso di rifiutare tutte le possibili destinazioni compresa l’Inter, che lo avrebbe portato volentieri a Milano.

Anche la Juventus ha mostrato molto interesse per il classe 1989, ma la sua volontà ha messo fine ad ogni discorso. Il terzino, al termine della gara contro il Siviglia, ha dichiarato che “quando gioco, cerco di fare quello che ho sempre fatto; e, quando non lo faccio, aiuto i miei compagni di squadra e spiego ai più giovani cosa significa giocare in questo club”. Parole al miele sono arrivate anche dal tecnico Xavi che, in conferenza stampa, ha dichiarato “Jordi Alba ci dà tanto in attacco. È un passante. Oggi lo ha dimostrato. Arriva alla seconda giocata, sul secondo palo. È importante per la squadra”. La speranza dello spagnolo è che, queste ottime prestazioni, possano portare il club a puntare su di lui anche nelle stagioni future.