Milan show, Conte più Richarlison: così si può

Il calciomercato del Milan può vedere un doppio affare da sogno: Conte porta un super colpo la prossima estate

La stagione del Milan, pare ormai evidente, non sta andando secondo le linee sperate ad inizio anno. I rossoneri, ormai fuori da ogni discorso scudetto, rischiano di perdere anche il treno per la qualificazione alla prossima Champions League.

Un vero e proprio tracollo che sorprende e spaventa i tifosi rossoneri che poco più di dodici mesi fa festeggiavano il 19esimo tricolore della storia del ‘Diavolo’. Ecco perché, da giugno, molto potrebbe cambiare. Cardinale ha in mente cambiamenti importanti per rilanciare un progetto che rischia, evidentemente, di involvere. Il primo a rischiare il posto è sicuramente Stefano Pioli. Le recenti scelte tattiche ed una serie di ko inanellati sembrano aver incrinato in parte la fiducia della società di via Aldo Rossi nei confronti dell’allenatore emiliano. Molto dipenderà da come la stagione dei rossoneri si chiuderà ma pare inevitabile un cambiamento: ecco perché si sta già valutando come operare nella prossima sessione di calciomercato. E dei diversi profili che potrebbero fare al caso del Milan per il post Pioli, uno su tutti intriga non poco la società meneghina. Si tratta di Antonio Conte, già abbondantemente accostato al calcio italiano negli ultimi mesi, in particolar modo alla Juventus. La situazione dei bianconeri è imprevedibile e, con il contratto in scadenza a giugno, il tecnico pugliese potrebbe percorrere una nuova tappa in Serie A provando a rilanciare proprio il Milan.

Conte-Richarlison: il Milan cambia tutto

La firma di Conte, però, non sarebbe l’unica. Sì, perché l’ex commissario tecnico avrebbe intenzione di portare con sé uno dei pezzi pregiati in forza agli ‘Spurs’.

Un gioiello voluto e ottenuto fortemente proprio da Conte la scorsa estate per 58 milioni di euro, dall’Everton. Un colpo da sogno per l’attacco rossonero che perderà, con ogni probabilità, Leao al termine dell’attuale stagione. Conte più Richarlison: il Milan adesso sogna in grande. Richarlison, in questa sua prima annata con la maglia degli ‘Spurs’, ha collezionato 18 presenze, 2 gol e 3 assist vincenti.