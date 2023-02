Bonucci si scaglia contro Venuti: cos’è accaduto nel finale di Juve-Fiorentina

Minuti finali incandescenti quelli vissuti tra la squadra di Allegri e quella di Italiano. Il capitano bianconero è andato all’attacco del terzino viola. L’accaduto

La 22esima giornata di Serie A Tim, che si concluderà col posticipo Sampdoria–Inter di questa sera, ha inevitabilmente riservato qualche sorpresa di troppo: dove sono state proprio Juventus e Fiorentina a prendersi la scena.

Grazie al gol siglato da Rabiot al 34′, infatti, i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio sulla ‘Viola’ e a portarsi così a +5 sulla squadra di Italiano nonostante la penalizzazione dei 15 punti. Una sfida che oltre ad aver fatto parlare di sé per quanto accaduto in campo, ha regalato attimi concitati anche al difuori del terreno di gioco. Attorno al 90esimo è stata, non a caso, annullata la rete di Castrovilli alla Fiorentina per via del fuorigioco attivo di Ranieri. Un non gol che ha, dunque, scaturito l’ira dei giocatori toscani, contrapposta all’euforia dei bianconeri.

Dopo il controllo al Var, infatti, Massimiliano Allegri è anche stato ammonito direttamente dal giudice di gara Fabbri per non aver tenuto, sostanzialmente, un comportamento adeguato. Tante, tantissime le polemiche sorte in quei minuti lì, dove c’è stato inoltre un episodio che vede Leonardo Bonucci e Lorenzo Venuti protagonisti.

Bonucci e quello screzio con Venuti a fine gara: le parole che il bianconero ha proferito nei confronti del terzino viola

Causa infortunio, Leonardo Bonucci non ha potuto aiutare la propria squadra dal didentro del campo, ma ha comunque provato a farlo, in maniera alternativa, dal difuori del terreno di gioco.

Qualche istante dopo la rete annullata alla Fiorentina del momentaneo 1-1 di Castrovilli, c’è stato un caos generale tra le due panchine. Gli animi si sono man mano surriscaldati e ad aver prontamente risposto a Lorenzo Venuti, ci ha pensato direttamente Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero, reo di aver ceduto al momento la fascia di capitano a Danilo per via del suo duraturo infortunio, ha infatti rivolto queste parole nei confronti del terzino viola: “Mettiti seduto Venuti! Stai lì seduto!“