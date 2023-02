Marotta insiste per Smalling: duello acceso in Serie A

L’amministratore delegato nerazzurro vuole puntare sul centrale inglese per raccogliere l’eredità di Skriniar, intanto anche un’altra big ha drizzato le antenne e valuta il suo rapporto calante con la Roma

Nonostante abbia ricevuto il benestare di Simone Inzaghi al fine di contribuire al successo dell’Inter per il resto della stagione, Milan Skriniar resta un caso dibattuto. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta aveva pronunciato parole di fiducia per il rinnovo di contratto, ma come noto firmerà un nuovo accordo con il Paris Saint-Germain. Lo slovacco, dunque, lascerà a parametro zero il club meneghino la prossima estate.

Da diverse settimane è stata stilata una lista di potenziali sostituti. Fra questi resta fermo nelle prime posizioni il centrale inglese Chris Smalling, di stanza nello spogliatoio della Roma di José Mourinho. Sebbene il tecnico portoghese lo impieghi ancora regolarmente come titolare in difesa, è ben consapevole che potrebbe lasciare il club capitolino la prossima estate. Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, il calciatore non avrebbe risposto positivamente alla proposta di rinnovo lanciata dal ds Tiago Pinto per 5 milioni di euro complessivi in due stagioni. Attualmente percepisce 3,8 milioni a singola stagione e non ha intenzione di scendere a compromessi.

Calciomercato, Smalling conteso con la Juventus

Intanto, l’Inter dovrà tutelarsi cercando di strappare quanto prima un pre-accordo con il calciatore per allontanare il pericolo della Juventus. Anche gli storici rivali bianconeri sono a caccia di un difensore di categoria che conosce bene il calcio italiano, per coprire i vuoti lasciati da una difesa che andrà sicuramente rivisitata.

Il solo Gleison Bremer è certezza di Massimiliano Allegri, mentre il buon Danilo deve pian piano diventare una risorsa aggiuntiva su cui fare affidamento nel momento del bisogno. Sulla lista dei partenti appaiono anche Alex Sandro e Juan Cuadrado, mentre il destino di Bonucci e Rugani potrebbe essere lontano dai colori bianconeri. In questo scenario Smalling avrebbe il suo perché.