Marotta masterclass, firma con l’Inter: è l’erede di Skriniar

Milan Skriniar dirà addio all’Inter la prossima estate e il club nerazzurro avrebbe già individuato il sostituto del centrale: scelta fatta

Ormai è più che assodato. Le strade dell’Inter e di Milan Skriniar resteranno unite ancora per qualche mese, per poi giungere alla separazione ufficiale dal prossimo 1 luglio. È la data in cui il centrale slovacco diventerà un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, il che gli consentirà di provare a raggiungere traguardi molto prestigiosi come la conquista della Champions League.

La ‘Benemata’ ha tentato di rinnovare il contratto dell’ex Sampdoria, ma alla fine il corteggiamento dei parigini ha avuto successo. Complice, ovviamente, una proposta di ingaggio di gran lunga superiore rispetto a quella della società meneghina. A questo punto, però, resta un ultimo dubbio da sciogliere. Chi prenderà il posto del classe ’95 nella retroguardia nerazzurra? In tal senso, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono già al lavoro per assicurare alla ‘Beneamata’ un valido rimpiazzo.

Calciomercato Inter, Gimenez prima scelta per sostituire Skriniar

E stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il favorito per raccogliere l’eredità di Skriniar sarebbe José Maria Gimenez, difensore di proprietà dell’Atletico Madrid. Calciatore di un certo spessore, che presenta un contratto in scadenza giugno 2025 e una valutazione intorno ai 45 milioni di euro.

Ma la concorrenza non manca di certo. Sempre secondo la fonte citata, l’uruguaiano piace non poco anche a Manchester United e Chelsea. Le due compagini inglesi, infatti, potrebbero convincersi nei mesi a venire a tentare l’assalto per prendere Gimenez. Di conseguenza l’Inter dovrà muoversi per tempo, se vorrà affondare il colpo.