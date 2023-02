100 milioni per Leao: il Milan lo vende, attacco stellare

La stella portoghese potrebbe dare il suo addio a giugno. Coi soldi della sua futura rivendita, il Milan è pronto a mettere a segno un doppio colpo. I dettagli

Accasatosi al Milan nell’allora estate del 2019, Rafael Leao ha da quel momento in poi detto sì al progetto rossonero, nel quale si è ambientato con un po’ più di fatica del previsto.

Ci son voluti, infatti, all’incirca due anni per vedere il giovane talento portoghese al picco della sua forma. Trascorso quel periodo di ambientamento iniziale, però, l’ex Lille si è letteralmente preso l’out di sinistra: corsia che condivide, tutt’ora, con il suo compagno di squadra Theo Hernandez. Leao è atterrato a Milano e l’ha fatto per una cifra che toccava i 23 milioni di euro, dove ora ne vale come minimo il quadruplo. Già 9 reti e altrettanti assist messi a segno nel corso di quest’annata. Ciò che ha sorpreso ancor di più, poi, è stata la continuità di rendimento avuta dal portoghese l’anno prima. Se il Milan è, infatti, riuscito a mettere le mani sullo scudetto nella stagione 2021-22: gran parte del merito è anche e soprattutto dell’uomo di cui vi abbiamo parlato fino ad ora.

I suoi 14 gol, conditi da altri 12 assist, hanno permesso alla squadra di Stefano Pioli di avere la meglio nel rush finale contro l’Inter. E’ stato grazie a tutta questa serie di numeri, non a caso, che ‘Rafa’ è riuscito a far parlare di sé. Così facendo, dunque, il classe ’99 ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei maggiori club europei, Psg incluso. E’ vero, Leao dispone di un contratto che lo vede legato al fianco del Milan sino a giugno 2024 ed è proprio per questo motivo che i rossoneri devono fare alla svelta (con Maldini e i suoi che hanno, già da tempo ormai, incominciato a discutere del rinnovo). Non si sa ancora con certezza quale potrebbe essere il suo futuro ed ecco svelato, perciò, un inaspettato scenario di mercato.

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero dire addio a Leao per 100 milioni: si pensa ad Hojlund e Lookman per sostituirlo

Con un Milan chiamato a resistere dai continui assalti esteri per Leao, gli stessi rossoneri sono ben consapevoli del fatto che occorre cautelarsi ulteriormente su questa situazione. Qualora, infatti, l’intera dirigenza del ‘Diavolo’ non dovesse riuscire a trattenere il portoghese al proprio fianco, Maldini e i suoi potrebbero finire a quel punto per fare più di un semplice pensierino sul duo Hojlund–Lookman.

L’iniziativa alla quale Stefano Pioli potrebbe finire per pensare è proprio questa: ossia quella di sostituire, eventualmente, il portoghese con i due gioielli di attuale proprietà dell’Atalanta. Entrambi si sono, non a caso, messi in luce con grandi numeri alla loro prima stagione in Serie A. Già 14 reti e 5 assist messi a segno in stagione da Ademola Lookman, ai quali vanno aggiunti poi i 6 gol e le 2 assistenze di Hojlund.

Ragionandoci su un attimo, il Milan valuta Rafael Leao per una cifra che si aggira, come minimo, tra i 90 e i 100 milioni di euro. Ed è proprio grazie al ricavato della sua ipotetica e futura rivendita che i rossoneri potrebbero arrivare a permettersi i due talenti orobici. La ‘Dea’ è una bella bottega cara e questo lo si sa. A testimonianza di ciò, Percassi e i suoi potrebbero arrivare a chiedere 50 milioni per Hojlund e altri 25-30 per l’ex Leicester. Al momento non c’è ancora nulla di concordato, certo è però che potrebbe incominciare a smuoversi qualcosina dalle parti di ‘Milanello’.