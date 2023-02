Paredes ai saluti 👋, la Juve ha già pronto il sostituto 👀

Leandro Paredes non verrà riscattato dalla Juventus: ecco il sostituto in casa bianconera. Tutti i dettagli

Settimana decisiva per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata giovedì a Nantes per il ritorno di Europa League.

I bianconeri, dopo il discusso 1-1 dell’andata, si giocano la stagione europea in trasferta sul campo dei francesi. Un obiettivo, quello dell’Europa League, che in caso di vittoria finale garantirebbe l’accesso diretto alla prossima Champions League. Si tratta dunque di un crocevia fondamentale nella stagione di Di Maria e compagni, soprattutto alla luce della situazione in campionato dopo la pesante penalizzazione. Locatelli, squalificato per il Derby col Torino, guiderà il centrocampo con il ritorno in panchina di Leandro Paredes. L’argentino ha finora deluso e il suo riscatto dal PSG è sempre più lontano.

Calciomercato Juve, ecco il sostituto di Paredes

Il sostituto del campione del mondo argentino, dopo il rientro al Paris Saint-Germain, potrebbe essere già in casa per la Juventus.

Si tratta di Nicolò Rovella, che sta convincendo tutti anche al Monza dopo la positiva esperienza al Genoa. Il centrocampista, attualmente in prestito, rientrerà sicuramente alla Continassa al termine della stagione in corso. Già vicino alla permanenza in estate, proprio prima dell’arrivo di Paredes, stavolta il classe 2001 dovrebbe essere confermato in pianta stabile nel centrocampo bianconero. Dopo Miretti e Fagioli, ecco anche Rovella.