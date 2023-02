“Gran lavoro di Mourinho e Pinto”: il direttore esce così allo scoperto

Dichiarazione a sorpresa sulla Roma. C’è l’annuncio inaspettato in piena diretta tv. Il direttore ha parlato così a proposito del lavoro svolto dallo ‘Special One’

Non era, sicuramente, facile presentarsi in un ambiente così ostico come quello della Capitale, eppure, José Mourinho è riuscito al suo primo anno di Roma a conquistare un importante trofeo europeo come quello della Conference League.

E’ stato nello scorso maggio, infatti, che i giallorossi sono riusciti ad imporsi per 1-0 sul Feyenoord grazie alla rete dell’ora come ora ex Nicolò Zaniolo. Un traguardo sofferto e a lungo inseguito, ma che i ragazzi di Mourinho sono, poi, riusciti a conquistare. La Roma sembra non a caso, ad un anno di distanza, aver raggiunto la giusta maturità necessaria per poter ‘affondare il colpo’ anche quando avverte la mancanza di alcuni interpreti. Lo si è visto, ad esempio, anche nello scorso turno di campionato quando la ‘Lupa’ è, comunque, riuscita ad avere la meglio sul Verona per 1-0. Certo, di tanto in tanto, i giallorossi non saranno un gran bello spettacolo per gli occhi, ma ciò che è innegabile: è il fatto che lo ‘Special One’ sia riuscito nell’intento di dare maggior convinzione alla propria squadra.

A onor del vero, infatti, la Roma risulta ad oggi la terza miglior difesa del campionato, al pari della Lazio con soli 19 gol subiti in 23 giornate, e che è dietro solamente a Napoli e Juventus. Anche la classifica parla, per il resto, da sé. Ben 44 punti conquistati ed un passivo che la vede distante dall’Inter – a pari merito col Milan – di soli tre punti, posizionata lì al secondo posto della griglia generale di Serie A. In tanti si sono, quindi, detti soddisfatti del lavoro compiuto da parte di Mourinho, ma anche di Thiago Pinto, ed ecco che a parlarne è stato proprio Pantaleo Corvino.

Corvino in esclusiva a Tv Play: “Apprezzo moltissimo l’operato di Mourinho e Pinto. La Roma mi sta sorprendendo”

Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove ha parlato a proposito del momento di forma della Roma e di tanto altro.

“Devo essere sincero, la Roma mi sta piacendo molto. Apprezzo moltissimo l’operato svolto da Mourinho, e di conseguenza dei giallorossi, in termini di risultati visto che in fondo stanno lottando per il secondo posto. Non dev’essere stato facile per Pinto lavorare entro alcuni paletti stabiliti per via del Fair Play Finanziario che non erano dovuti alla sua gestione, eppure lui ci è riuscito. Un direttore si giudica in base a quello che trova quando arriva, così come per i risultati che ottiene e per quello che lascia quando va via”.

Queste le prime dichiarazioni rilasciate da parte dell’ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, il quale ha poi così proseguito: “Il Napoli ormai viaggia spedito verso la conquista dello scudetto. E’ una macchina perfetta e ad oggi non vedo nessun motivo per cui tutti questi meccanismi che si sono creati dovrebbero rompersi. Giuntoli, Spalletti e la società sono stati molto bravi in questo. Hanno tanti giocatori di qualità, su tutti emerge Kvaratskhelia. Sull’andamento del calcio italiano? Mi viene spontaneo pensare alla mancanza delle strutture. Secondo il mio modo di vedere, questo è un aspetto prioritario che manca al nostro calcio. Credo che se ci fossero tutte le strutture necessarie per qualsiasi utilizzo, si potrebbe avere una crescita garantita”.