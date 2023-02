Deciso il futuro di Dumfries: ecco il verdetto dell’Inter

Il futuro di Denzel Dumfries è sempre più lontano dall’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, dopo un inizio di stagione decisamente difficile, ha iniziato ad avere una certa continuità da ottobre in poi. Una lunga risalita della Beneamata che è tornata saldamente al secondo posto, ma che, nonostante la vittoria nello scontro diretto contro il Napoli di Luciano Spalletti, è riuscita a piazzarsi ai vertici della classifica e a togliersi diverse soddisfazioni nelle coppe infrasettimanali.

L’Inter infatti ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia, che saranno contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ha vinto la Supercoppa Italiana, ai danni del Milan di Stefano Pioli con un rotondo 3-0 in quel dell’Arabia Saudita, e ha centrato la vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Decisivo Romelu Lukaku nel finale del match di ieri contro i lusitani, mentre è sempre più ai margini del progetto tecnico Denzel Dumfries, esterno destro olandese che, dopo una stagione da urlo lo scorso anno, ha perso la titolarità per mano di Matteo Darmian, veterano nerazzurro. E’ per questo che il futuro del giocatore oranje è decisamente in bilico in vista della prossima estate di calciomercato.

Calciomercato Inter, addio Dumfries: ecco che succede in estate

Il futuro di Denzel Dumfries con la maglia dell’Inter è decisamente traballante. Il giocatore nerazzurro è valutato circa 45 milioni di euro dalla società nerazzurra ed ha diversi estimatori, soprattutto in Premier League. Marotta, ad della Beneamata, avrebbe già deciso di lasciar andare l’ex giocatore del PSV che è seguito da diverso tempo dal Chelsea di Graham Potter, club con il quale l’Inter è in ottimi rapporti, ma attenzione anche al Manchester United.

Ten Hag, tecnico olandese, potrebbe puntare sul connazionale per rinforzare la fascia destra dei Red Devils magari con un’offerta di molto superiore a quella che potrebbero avanzare i Blues di Bohely.