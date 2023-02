Salah ha deciso, addio al Liverpool: ecco la nuova destinazione

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già in movimento per programmare il prossimo calciomercato estivo.

Una delle società chiamata a rinforzare notevolmente la propria rosa è il Liverpool, vista anche la deludente stagione svolta fino ad ora. Per i reds, però, i problemi potrebbero non finire all’interno del rettangolo verde. Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, infatti, Mohamed Salah avrebbe deciso di lasciare Anfield al termine dell’attuale stagione, per sposare una big del campionato spagnolo.

Salah non ha dubbi: vuole il Barcellona

Come detto, il Liverpool potrebbe dire addio ad uno dei calciatori più rappresentativi della squadra al termine dell’attuale stagione.

Stiamo ovviamente parlando di Mohamed Salah, ala offensiva egiziana classe 1992. Il calciatore, infatti, stando sempre a quanto riportato dal portale, avrebbe comunicato al tecnico Jurgen Klopp di voler lasciare il club al termine della stagione. La stella egiziana era in procinto di lasciare Anfield già nello scorso mercato estivo, salvo poi essere convinto dal mister tedesco a restare. Ora, però, le cose sono cambiate, tanto che il calciatore avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi in Spagna e, più precisamente, al Barcellona. Per realizzare questo desiderio, il classe 92 sarebbe disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio pur di vestire blaugrana. Il Barcellona ci sta seriamente pensando e, sopratutto qualora svanisca il sogno del ritorno di Messi, potrebbe decidere di lanciare l’assalto al numero 11 dei reds. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo inizia a prendere forma, con Mohamed Salah che sembra già aver deciso la prossima tappa della propria carriera.