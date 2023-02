Simeone non lo vuole: proposta a Juve e Milan

Juventus e Milan possono mettere a segno un grande colpo durante il prossimo calciomercato estivo: assist da Simeone

Mancano ancora diversi mesi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e le società di tutta Europa si stanno muovendo per mettere a segni i giusti colpi in vista della prossima stagione.

Anche Juventus e Milan stanno già lavorando per sopperire alle mancanze che che le rose di Allegri e Pioli hanno mostrato in questi ultimi mesi. In casa bianconera la situazione è particolare: lontano dal rettangolo verde sono attesi i verdetti che, dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie, possono regalare ulteriori sorprese. Ma gli addii a zero di Rabiot, Cuadrado ed Alex Sandro spingono la ‘Vecchia Signora’ ad agire in ogni reparto, per restare al passo della concorrenza. Un discorso molto diverso quello che riguarda il Milan che ha già da tempo puntato quelli che potrebbero essere i profili giusti da portare a Milanello, integrandoli al meglio nel gruppo di Pioli. Ed in tal senso l’estate può essere un momento giusto per un colpo di assoluto spessore, direttamente dalla Premier League. L’assist inatteso arriverebbe, però, da Madrid. Diego Simeone e l’Atletico Madrid avrebbero deciso di non puntare al riscatto di uno dei big arrivati in prestito la scorsa estate dall’Inghilterra. Si tratta di Sergio Reguilòn, terzino di proprietà del Tottenham che quest’anno sta vestendo la maglia dei ‘Colchoneros’.

Reguilòn per Juve e Milan: lo scenario estivo

Il 26enne spagnolo sembrerebbe non aver convinto pienamente il tecnico sudamericano, al punto che il suo rientro alla base, alla corte di Conte, pare scontato.

Ma Reguilòn non rientra nei piani della società londinese: ecco perchè, dopo essere stato accostato con forza in passato alle italiane, il classe 1996 rischia di diventare una pista concreta per il prossimo giugno. Il giocatore sarebbe infatti già stato offerto a Juventus e Milan che per la corsia mancina di difesa cercano rinforzi di un certo livello e gradiscono il profilo di Reguilòn. Situazione dunque in divenire con un possibile derby tra rossoneri e bianconeri, da giugno, per il giocatore che vede attualmente il suo contratto con il Tottenham in scadenza il 30 giugno 2024.