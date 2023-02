C’è la firma anti-Juventus: la data è già stata scelta

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: addio al top, c’è la firma. Ecco quando firmerà il contratto, la data

L’obiettivo di Massimiliano Allegri ora è diventato quello di arrivare fino in fondo in Europa League. La compagine bianconera ha tutte le carte in regola per essere protagonista nella finale europea dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League. Agli ottavi di finale Di Maria e compagni affronteranno il Friburgo con la doppia sfida contro i tedeschi: in campionato i bianconeri stanno risalendo velocemente in classifica dopo il -15 inflitto a causa del caso plusvalenze.

Sul fronte calciomercato la Juventus è sempre attiva monitorando profili interessanti in vista della prossima stagione, ma deve dire al centrocampista del Barcellona Sergi Roberto, che avrebbe già individuato la data per il rinnovo con il club blaugrana. Come svelato dal prestigioso quotidiano spagnolo, vorrebbe firmare il 28 febbraio se batterà l’Almeria: in caso di sconfitta, sarà rinviato ad un altro giorno e non in settimana perché c’è la sfida di Coppa contro il Real Madrid. L’accordo ormai è chiuso da giorno con la sua voglia di continuare la sua storia d’amore con il club che l’ha visto crescere per lanciarlo nel calcio che conta. Xavi l’ha schierato titolare contro il Manchester United apprezzando le sue qualità con la proposta di rinnovo arrivata da inizio 2023.

Juventus, addio al top Sergi Roberto: resta in Liga

La Juventus ci ha provato a lungo anche nelle passate sessioni di calciomercato: ora è arrivato il rinnovo senza andare via a parametro zero. Xavi punterà molto sulle sue caratteristiche per poi essere protagonista nelle varie posizioni in cui scenderà in campo. Nel corso degli anni ha agito anche da terzino destro o da esterno offensivo per poi dire la sua nella zona centrale di campo.

La sua avventura con il Barcellona continuerà a lungo per provare a tornare a vincere con la squadra del suo cuore che ha attraversato momenti complicati negli ultimi anni. La Juventus dovrà monitorare nuovi profili in vista della prossima stagione per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri, che proverà a vincere l’Europa League per la conferma sulla panchina dei bianconeri.