Inchiesta Prisma, annuncio in diretta: “Sei club oltre la Juve”

Trapelati nuovi dettagli relativi alle indagini sul caso Juventus, ci sarebbero risvolti pesanti anche su altri club sia di Serie A che di Serie B

Dopo settimane trascorse a studiare i motivi della decisione di penalizzare la Juventus di ben quindici punti in classifica, a seguito del caso plusvalenze preso in esame dalla Corte Federale, sarebbero saltati fuori nuovi importanti risvolti sull’inchiesta Prisma.

Stando alle parole di Marco Bardesono, ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, anche altre società oltre quella bianconera sarebbero rimaste coinvolte: “Non sappiamo ancora se Cristiano Ronaldo si presenterà e se così fosse, accadrebbe il 17 marzo. Ovvero dieci giorni prima dell’udienza. C’è anche un’altra notizia che uscirà domani, relativa all’esame da parte della Procura di Torino di altri sei club a cui sono stati inviati gli atti. Non si tratta realmente di una novità perché avevamo scritto da tempo che questi atti sarebbero stati trasmessi anche a terzi“, ha dichiarato.

Zero dubbi per Bardesono: “La Procura di Torino demanderà alle altre Procure”

Nel momento in cui dovessero essere registrate altre anomalie, allora la Corte Federale potrebbe infliggere nuove sanzioni.

Non sarà tuttavia la Procura di Torino ad occuparsi degli altri club, per questioni di competenza territoriale. “Ci sono delle notizie di reato, ma non può procedere e quindi demanda il compito alle procure competenti“, ha dichiarato. Secondo Bardesono, comunque, le società coinvolte sarebbero Atalanta, Udinese, Bologna, Cagliari, Sassuolo e Sampdoria.