Brozovic lascia l’Inter: maxi operazione da 100 milioni di euro

L’Inter potrebbe davvero lasciar andare Brozovic nella prossima estate di calciomercato. Sul croato ci sarebbe anche il Manchester United: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Il futuro di Marcelo Brozovic, in vista della prossima estate di calciomercato, potrebbe essere lontano dall’Inter. Prima però, facciamo un passo indietro.

Arrivato nel gennaio del 2015, il centrocampista croato di scuola Dinamo Zagabria non ci ha messo molto a diventare un giocatore cardine del centrocampo della Beneamata. Sotto la guida tecnica di Roberto Mancini, Brozovic ha iniziato a stare al centro del campo, a gestire i ritmi e prendere il primo feeling con la porta e con il gol. Poi ci sono stati i momenti di appannamento con Stefano Pioli. Il croato infatti, con l’attuale allenatore del Milan, non ha trovato molto spazio e, nell’estate di calciomercato del 2017, si è parlato con grande insistenza anche di una sua possibile cessione con il Siviglia alla finestra, ma poi è arrivato Luciano Spalletti, l’uomo che ha stravolto la carriera di Marcelo Brozovic. Il tecnico toscano ha piazzato l’ex Dinamo al centro del progetto tecnico facendo decollare il gioco della sua Inter e l’importanza di Brozo in nerazzurro. Un ruolo mantenuto con Conte e consolidato con Inzaghi fino all’infortunio di questa stagione ed al piazzamento di Hakan Calhanoglu al suo posto.

Calciomercato Inter, occhio alla maxi operazione con Brozovic coinvolto

Qualcuno in casa Inter si è reso conto che forse si può fare a meno di Brozovic e, in vista della prossima estate di calciomercato, il croato potrebbe anche lasciare Milano. Su di lui ci sarebbe anche il Manchester United che ha nel mirino anche Denzel Dumfries.

Brozovic, valutato 60 milioni di euro, e Dumfries, valutato 40. Un’operazione da circa 100 milioni di euro che andrebbe a sanare, almeno per il momento, le casse dell’Inter, ma porterebbe all’addio del croato, un’eventualità che potrebbe di certo non piacere a tanti tifosi.