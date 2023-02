Possibile addio per Xavi a fine stagione: sostituto dalla Serie A

La riconferma del tecnico ‘blaugrana’ è in forte dubbio per giugno. Svelato un possibile nome su cui Laporta e l’intera dirigenza potrebbero provare a fiondarsi

La prematura eliminazione dei catalani dal proprio girone di Champions, a cui ha poi fatto seguito anche quella di Europa League, ha letteralmente spiazzato tutti quanti. Il Barcellona si è, infatti, visto sconfiggere dapprima dall’Inter ed in seguito dal Manchester United di Ten Hag.

E’ vero, l’urna di Nyon non ha voluto particolarmente bene ai nerazzurri in quel dello scorso 25 agosto, dove la ‘Beneamata’ si è ritrovata nel malcapitato girone C di Champions League assieme a Barcellona e Bayern Monaco. Nonostante questo, però, l’ultima parola è spettata, come sempre, al campo. La squadra di Inzaghi è, a sorpresa, riuscita ad avere la meglio sui ‘blaugrana’: i quali sono ‘retrocessi’, poi, in Europa League. Anche lì, stesso epilogo. E’ stato, proprio, nel match di ritorno che Xavi e i suoi ragazzi si sono dovuti arrendere sotto i colpi del Manchester United, rei di aver ribaltato il momentaneo 0-1: grazie alle reti di Fred ed Antony nella ripresa. 2-1 e pass per gli ottavi conquistato in favore della squadra di Ten Hag che può concedersi ora un minimo sorriso, a differenza dei loro recentissimi avversari.

A onor del vero, infatti, questa cosa ha tremendamente dato fastidio sia Laporta che all’intera dirigenza spagnola: che valuta ora un eventuale ed ipotetico addio di Xavi a fine stagione. L’ex metronomo di Guardiola è stato il primo ad essere finito sul banco degli imputati e non è da escludere, come appena preannunciato del resto, una sua possibile partenza nel prossimo giugno. Diversi i profili tenuti sotto candidatura: dove, tra questi, piace moltissimo una vecchia, ma pur sempre attuale, conoscenza della nostra Serie A. Il nome è da brividi.

Calciomercato Barcellona, si pensa all’addio di Xavi a giugno: spunta fuori l’idea Spalletti

Gli attuali 59 punti accumulati nella Liga dal Barcellona, che gli consentono ad oggi di essere a +8 sul Real Madrid, non bastano minimamente per soddisfare appieno quelle che sono le vere e concrete esigenze della dirigenza catalana.

Le pesanti eliminazioni da Champions League ed Europa League pesano, infatti, come un macigno sul futuro di Xavi Hernandez. E’ vero, il Barça è ancora in corsa nella Copa del Rey, ma ciò non toglie che, a livello d’immagine, ci abbia perso moltissimo in quest’annata per via degli zero trofei conquistati sin qui (dove c’è, per dipiù, quella nota faccenda legata agli arbitri). In virtù di tutta questa serie di motivi, quindi, il Barcellona potrebbe anche provare a fiondarsi su Luciano Spalletti nella prossima estate: tecnico che sta ben facendo sulla panchina del Napoli.