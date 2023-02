L’Inter pensa al doppio colpo: Inzaghi ora trema davvero

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società stanno già iniziando a programmare il futuro.

Molte società sono già proiettate alla programmazione del futuro, nonostante manchino circa tre mesi al termine dell’attuale stagione.

Tra queste troviamo l’Inter, intenzionata a rinforzare la propria rosa in estate. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la dirigenza nerazzurra sta valutando anche il futuro di Simone Inzaghi, non certo della permanenza a Milano. Visti gli alti e bassi di questa stagione, la dirigenza valuta le possibili alternative al tecnico piacentino che, in caso di stagione fallimentare, potrebbe essere sollevato dall’incarico. Qualora ciò si verificasse, la società sta valutando un profilo che conosce molto bene l’ambiente interista.

L’Inter valuta il dopo Inzaghi: idea Thiago Motta

Qualora il mister piacentino dovesse salutare, la società starebbe pensando anche a Thiago Motta, che ha vestito la maglia dell’Inter dal luglio 2009 al gennaio 2012. Il tecnico italo brasiliano, alla guida del Bologna da settembre, si sta rendendo protagonista di un ottima stagione, che lo ha visto collezionare 26 punti in 17 partite disputate. Tutto questo ha portato l’Inter a monitorarlo con grande attenzione, e non è da escludere che possa provare a portarlo a Milano in estate. In caso ciò accadesse, la dirigenza potrebbe provare il doppio colpo dai rossoblu prendendo anche Stefan Posch, difensore austriaco classe 1997. Il ragazzo sta disputando una grande stagione, che lo vede a quota quattro gol realizzati e un assist fornito in sedici partite. L’austriaco è in prestito al Bologna dall’Hoffenheim, con l’Inter che dovrà intavolare una trattativa con i tedeschi qualora sia realmente interessata all’acquisto. Il futuro di Thiago Motta, quindi, potrebbe nuovamente essere a tinte nerazzurre.