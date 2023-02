Tutto grazie a Leao: Milan da sogno, Maldini fa bis in Serie A

Il Milan saluterà Leao in estate: pronto un doppio colpo da sogno in Serie A, ecco il piano dei rossoneri

Mancano poche ore al ritorno in campo del Milan che, dopo la vittoria di misura in casa del Monza grazie alla rete di Messias, è pronto adesso ad affrontare l’Atalanta.

Le attenzio della società di via Aldo Rossi sono però già rivolte a quelle che saranno le operazioni, tra entrate ed uscite, da portare a termine durante il prossimo calciomercato estivo. Maldini e Massara proveranno a colmare le lacune, a tratti evidenti, mostrate durante questo ultimo anno. Uno dei nodi più spinosi da sciogliere resta sempre quello legato a Rafael Leao. L’attaccante portoghese tra alti e bassi resta uno dei pilastri della squadra di Pioli. Il suo futuro, però, potrebbe essere ben presto altrove. Perchè Leao non ha ancora firmato il rinnovo oltre il 2024 e attualmente pare decisamente improbabile che lo faccia. Al punto che il club di Cardinale sta seriamente pensando alla cessione del suo gioiello. E le pretendenti in tal senso non mancano. Dal PSG alla Premier League fino ai rumors che hanno riguardato i top club spagnoli, il destino dell’ex Lille pare decisamente segnato. Il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta già lavorando alla sostituzione del talento lusitano. Con i 120-150 milioni che la società meneghina ha intenzione di incassare dalla cessione del suo gioiello, la dirigenza ha già pronto un doppio colpo direttamente in Serie A e che farà decisamente contento mister Pioli.

Doppio scippo ai nerazzurri: Maldini show

L’idea di Maldini è quella di bussare alla porta dell’Atalanta, con due obiettiivi concreti per potenziare l’attacco e sostituire pure Leao.

Ademola Lookman ha stupito tutti, anche i dirigenti del ‘Diavolo’ che potrebbero arrivare ad offrire cifre importanti per il nigeriano nato a Londra. Il 25enne non sarebbe il solo: perchè Maldini è molto intrigato all’idea di farsi avanti per Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 che ha stupito tutti fino a questo momento. L’addio di Leao può quindi regalare tanti soldi ed un doppio colpo da sogno: Lookman più Hojlund, il Milan fa sul serio.