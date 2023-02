Vlahovic ha scelto la sua nuova squadra: “No ad altre offerte”

Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più vicino ad una svolta: il serbo è pronto a dire addio alla Juventus durante l’estate

Non è stata una stagione semplice quella che la Juventus ha portato avanti fino a questo momento. Da una partenza al di sotto delle aspettative, alla rimonta fino al secondo posto salvo poi lasciare il passo a causa della ormai nota penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie.

La società torinese proverà quindi a chiudere l’annata nel migliore dei modi, magari arrivando fino in fondo in Europa League. Ma i pensieri della Juventus sono proiettati ben oltre, a quello che sarà un calciomercato estivo scoppiettante e che rischia di rivoluzionare per gran parte la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ed uno dei nomi che rischia di monopolizzare l’attenzione, in uscita, è sempre quello di Dusan Vlahovic. La punta serba non ha brillato con Allegri e, nonostante una leggera ripresa, sembrerebbe in procinto di cambiare aria in estate. 10 gol e 4 assist in 22 presenze, probabilmente le ultime con la maglia della Juventus. Il quotidiano spagnolo ‘Diariogol.com’ sottolinea come il destino di Vlahovic sembrerebbe virtualmente quasi già scritto. Perchè il bomber, dopo averne discusso con il suo agente, ha soltanto una squadra in mente per il prosieguo della sua carriera. Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti che pure cambierà tantissimo durante l’estate.

“È il suo sogno”: così Vlahovic lascerà la Juve

Soprattutto in attacco dove Mariano Diaz è destinato a dire addio e sul quale l’allenatore di Reggiolo già adesso non fa più affidamento.

Il calo di Benzema, poi, preoccupa e spingerà Florentino Perez ad un grande colpo. Vlahovic vuole aspettare il Real Madrid, capire se effettivamente le ‘Merengues’ proveranno a puntare su di lui. Fino ad allora, il no verso le altre eventuali proposte sarà categorico. “È il suo sogno”, scrive il sito iberico che, dunque, apre il bianconero all’addio. Da valutare poi se il club spagnolo sarà disposto a spendere una cifra importante per Vlahovic: non meno di 70-80 milioni di euro.