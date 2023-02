Blitz dalla Premier: 15 milioni per fregare Juve e Roma

Juve e Roma potrebbero vedersi soffiare un giocatore di assoluto talento direttamente dalla Premier: affare da 15 milioni di sterline.

Juve e Roma come tante altre squadre stanno imbastendo la prossima sessione di calciomercato al meglio delle loro possibilità. Quando si tratta di situazioni finanziarie rapportate all’estero, le squadre italiane spesso e volentieri ne escono con le ossa rotte.

E il motivo di questo ennesimo blitz potenzialmente destinato a sfavorire i due club potrebbe essere proprio questo. Un gap economico praticamente impossibile da colmare. Quantomeno nel breve periodo. Ma le motivazioni ovviamente potrebbero essere tante altre.

Le competizioni europee che stanno avvenendo di recente permettono ai tifosi di scoprire nuovi talenti giorno dopo giorno. Talenti che, se si dovessero rivelare tali, eventualmente potrebbero sbarcare il lunario altrove. Meccanismo che ormai accade spesso e volentieri. Soprattutto nel calcio moderno.

Molte volte questo potrebbe essere un procedimento in grado di ritorcersi totalmente contro i club interessati. Lo strapotere che hanno le squadre di Premier League in termini di acquisto non è certamente una novità. Anche le squadre neopromosse potrebbero essere tranquillamente in grado di fare la “staffetta” con le big nostrane.

E questa è una condizione che cela una problematica diffusa. E soprattutto che prosegue da parecchio tempo. Ma dal punto di vista delle squadre inglesi è senza dubbio un enorme vantaggio. A quanto pare il Fulham per la stagione estiva potrebbe insidiare proprio Juventus e Roma.

In un’operazione di mercato dal valore di 15 milioni di sterline. Non si conoscono ancora dettagli precisi di questa potenziale trattativa. Ma il giocatore in questione ha talento da vendere, e non è un mistero il fatto che è danni che si trova sui radar di mezza Europa. Senza però aver mai ricevuto proposte concrete.

Questa volta potrebbe essere quella buona. E proviene proprio dai campi inglesi.

Henrichs in Premier? Beffate Juventus e Roma

Nella partita giocata tra Manchester City e Lipsia la prestazione individuale di Benjamin Henrichs è spiccata particolarmente. Anche davanti ad una vera e propria corazzata del calcio europeo. Questo fattore potrebbe non essere sfuggito alle altre squadre europee, le quali vorrebbero accaparrarsi il suo cartellino.

Il Fulham per la stagione estiva potrebbe avanzare un’offerta di 15 milioni per il talento classe 1997. Per Juventus e Roma tale interesse sarebbe un problema, considerando le poche disponibilità economiche che le due squadre hanno. Bisognerà innanzitutto capire se la sua squadra proprietaria sarebbe ben disposta a cederlo.

E in base a questo, fare le dovute valutazioni.