Il Barca tenta Di Maria, la Juve si cautela: ritorno di fiamma

Nonostante manchino circa tre mesi al termine dell’attuale stagione, molte società sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Barcellona, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Xavi in estate. Il reparto dove i blaugrana intendono intervenire è l’attacco, in modo da aggiungere maggiore qualità. Proprio per quanto riguarda il reparto avanzato, la dirigenza spagnola sembra aver già individuato l’obiettivo principale. Stiamo parlando del campione del mondo Angel Di Maria, di proprietà della Juventus.

Il Barcellona tenta Di Maria: la Juventus si cautela

Il calciatore che la dirigenza vorrebbe provare a portare in Spagna è Angel Di Maria, fresco campione del mondo con l’Argentina e di proprietà della Juventus. Il Fideo, autore di una strepitosa tripletta nella gara di ieri contro il Nantes, sta disputando una grande stagione, che lo vede a quota sette reti realizzate e sei assist forniti in 21 partite disputate. Il fuoriclasse argentino vedrà scadere il proprio contratto con la vecchia signora a giugno e, ad oggi, non ci sono novità per quanto riguarda un possibile rinnovo. Il Barcellona, per questo motivo, sta tentando il calciatore, che potrebbe decidere di tornare nuovamente in Spagna. Qualora ciò si concretizzasse, la dirigenza spagnola potrebbe facilitare l’arrivo a Torino di Ferran Torres, vecchio pallino dei bianconeri. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Di Maria che potrebbe lasciare la Juventus dopo soli dodici mesi dal suo arrivo.