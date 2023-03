Marotta ha trovato il nuovo difensore: arriva dalla Serie A

L’Inter di Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Alessandro Buongiorno per la prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Beppe Marotta non sta vivendo una stagione così ricca di soddisfazioni. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta a Bologna per mano del gol di Riccardo Orsolini, hanno visto aumentare ancor di più il loro gap dal Napoli capolista che ha raggiunto addirittura i 18 punti di svantaggio.

Una cifra enorme e praticamente irrecuperabile che fa porre delle riflessioni alla dirigenza ed al club anche sull’operato di Simone Inzaghi, tecnico al secondo anno sulla panchina dell’Inter, considerando anche le vittorie di Milan e Lazio, con i primi che hanno agganciato al secondo posto la Beneamata. L’Inter di questa stagione va praticamente sulle montagne russe e, quando chiama in causa le alternative all’interno della rosa, spesso va in difficoltà. Basti pensare al reparto difensivo. L’ingresso in campo di D’Ambrosio contro il Bologna ha portato poi al gol dei felsinei testimoniando una certa assenza di alternative valide in difesa. In quest’ottica, in vista della prossima estate di calciomercato, l’Inter, che saluterà anche Milan Skriniar, avrebbe messo nel mirino un giocatore del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino.

Calciomercato Inter, occhi su Buongiorno: ecco la situazione

Alessandro Buongiorno è di sicuro uno dei difensori rivelazione di questo campionato italiano di Serie A. Il giocatore, nativo proprio di Torino, è un prospetto che ha già messo in mostra molte doti sia dal punto di vista caratteriale che tecnico.

Il classe 1999 ricopre infatti già un ruolo da leader all’interno dello spogliatoio granata ed è in grado di svariare su tutte le posizioni della difesa a tre, dal braccetto di destra a quello di sinistra fino ad arrivare al centro. Un giocatore polivalente che il Torino valuta circa 15 milioni di euro e che farebbe davvero comodo all’Inter.