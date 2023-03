Colpaccio Juve 💥, due bianconeri per Hojlund 👀

La Juventus è già sulle tracce di Hojlund: le possibili pedine per convincere l’Atalanta a cedere il suo gioiello. Tutti i dettagli

Tutti pazzi per Hojlund, una delle grandi scoperte della stagione di Serie A. Il nuovo gioiello dell’Atalanta fa già parlare di sé anche in sede di calciomercato.

Il primo a crederci è stato Gian Piero Gasperini: “Ha fatto una prestazione straordinaria, non solo per la rete: è un ragazzo 19enne che è già alla ribalta del campionato italiano. Hojlund ha avuto una crescita esponenziale ma le sue doti si vedevano già”. La ‘Dea’, nella stagione della flessione di Zapata e Muriel, ha scoperto Lookman e soprattutto il classe 2003 danese. Nelle ultime settimane si è cominciato a parlare di mercato e del possibile interessamento della Juventus. Il club bianconero, infatti, è a sua volta alle prese con rumors e indiscrezioni riguardo al possibile addio di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, due importanti pedine per arrivare a Hojlund

Sfruttando l’asse consolidato con l’Atalanta, a partire dalla prossima estate la dirigenza bianconera potrebbe così sondare il terreno per Hojlund.

Due le possibili pedine per convincere Gasperini e il club bergamasco: Miretti e Iling-Junior, sempre mantenendo il loro controllo senza privarsene a titolo definitivo. La Dea, fucina di giovani, rappresenterebbe la destinazione ideale in prestito per i due giovani talenti della Juve. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Juventus-Atalanta per Hojlund.