Rilancio Inter sul post Skriniar: affare da 45 milioni

Nerazzurri concentrati sul chiudere l’affare per il sostituto di Skriniar per la prossima stagione, l’Atalanta fissa il prezzo stellare e non fa sconti a nessuno

Milan Skriniar lascerà un vuoto netto nella linea difensiva dell’Inter a partire dalla prossima stagione, per non aver accettare il delicatissimo rinnovo di contratto proposto da Giuseppe Marotta nel corso degli ultimi mesi. La controversa situazione porterà dunque il centrale slovacco a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, protagonista di una promessa d’ingaggio ben superiore alle aspettative nerazzurre.

Al suo posto la dirigenza dell’Inter dovrà quindi faticare non poco per scovare il profilo migliore. Oltre ai sondaggi ben marcati su Chris Smalling, Tiago Djalò, Medhi Demiral e Benjamin Pavard, il club nerazzurro avrebbe incominciato a fare sul serio anche per Giorgio Scalvini di proprietà dell’Atalanta. Coi bergamaschi il giovane talento azzurro starebbe maturando sempre più, sino ad essere diventato una presenza fondamentale per la marcia di Gian Piero Gasperini verso la riconferma in territorio europeo.

Calciomercato, Scalvini post Skriniar: l’Inter sogna in grande

Per l’Atalanta, però, il cartellino di Scalvini vale oro. Si tratta di almeno 45 milioni di euro, una cifra esorbitante che potrebbe far presto ripensare l’Inter a tutti i passi avanti fatti finora. I contatti comunque restano vivi e si potrebbe giungere ad una soluzione conveniente per entrambe le parti nei prossimi mesi.

Attenzione anche alla concorrenza spietata della Juventus e di altri club internazionali, votati al ringiovanimento delle proprie file e al rafforzamento in vista della nuova disputa della prossima stagione sportiva.