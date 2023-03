L’ex promessa bianconera: “Juventus, ecco cosa fare con Vlahovic”

Cristian Pasquato tra passato e futuro della Juventus: ribattezzato il nuovo Del Piero, oggi milita in Serie C con la maglia del Trento

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Cristian Pasquato ha parlato del suo passato alla Juventus e del futuro dell’attacco bianconero, passando soprattutto per Dusan Vlahovic.

Nel corso del suo intervento, Cristian Pasquato ha parlato del futuro dell’attacco bianconero, soffermandosi in particolar modo su Vlahovic: “Non lo lascerei andar via” ha dichiarato l’attaccante classe ’89, aggiungendo che “bisogna rendersi conto che oggi il calcio italiano non è più considerato il più bello e c’è da tenere d’occhio il bilancio”.

Nessun dubbio, invece, sul valore dell’attaccante serbo: “È vero che è in difficoltà, ma i gol li fa. Ci penserei due volte prima di lasciarlo andare, ma anche in passato calciatori importanti sono stati ceduti perché l’Italia non è l’Inghilterra, dove sembra non ci siano problemi economici”.

Pasquato e il suo passato alla Juventus

In passato, Cristian Pasquato fu accostato ad Alessandro Del Piero: “Oggi sarebbe facile dire tanto, la gente si aspettava tanto da me, ma ero sempre un ragazzo di 18, 19, vent’anni. Certamente può aver influito, così come il fatto di cambiare squadra ogni anno in prestito”.

Ad ogni modo, Pasquato si dice dispiaciuto per come è finita con la Juventus: “Ora i giovani trovano spazio anche per i tanti infortuni che sono capitati alla rosa di Allegri. In Italia si punta solo a vincere, ma lo si può fare anche con i giovani. Nell’anno di Conte ho avuto la possibilità di scegliere se restare o andar via, ma in quel momento decisi di andar via per trovare spazio. Non avrei giocato, ma mi sarei confrontato con grandi calciatori. Sarei sicuramente cresciuto come calciatore e come uomo. C’era un’aria magica in quello spogliatoio, potendo tornare indietro resterei lì. Poi mai dire mai, avrei potuto anche avere qualche chance”.