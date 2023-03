Decisione presa per Dembele, il Milan esulta: arriva gratis

AMP: AMP:

La società rossonera è già al lavoro in vista della prossima stagione per arrivare a colpi da urlo. Stefano Pioli è concentrato sulle dinamiche di campo: un cambio di sistema di gioco ha riportato subito risultati ed entusiasmo in casa Milan.

Il futuro di Ousmane Dembele è sempre incerto con il Barcellona che dovrà prendere subito una decisione. L’idea resta quella di prolungare il suo contratto come rivelato dal portale spagnolo “ElNacional”: attualmente il suo legame scadrà nel 2024. Joan Laporta e Mateu Alemany stanno riscostrando tanti problemi viste le alte esigenze economiche del giocatore e del suo rappresentante, Moussa Sissoko. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi top club d’Europa , come Paris Saint-Germain , Manchester United , Liverpool , Bayern Monaco e Newcastle United. Tutte queste società potrebbero sborsare tranquillamente i 50 milioni di euro della clausola rescissoria.

Milan, colpo in attacco a parametro zero

Da valutare il futuro del giovane attaccante del Barcellona, Ilias Akhomach, che ha caratteristiche tecniche simili a quelle del francese mettendo in risalto la velocità e la sua rapidità nel dribblare gli avversari. Finora ha giocato soltanto poche partite in prima squadra con Xavi: ora vorrebbe partire dicendo addio alla Masia.

In caso di addio il Barcellona lo lascerebbe partire a parametro zero senza ricevere neppure una bassa cifra: a giugno tanti club, come Siviglia, Betis e Maiorca potrebbe approfittarne di questa situazione. In Italia c’è anche il Milan, pronto a preparare l’assalto decisivo per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli.