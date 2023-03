Addio Serie A, vola in Premier: Milan ko

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

Tra queste troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Pioli in estate. Il reparto che i rossoneri intendono rimpolpare è l’attacco, visto il futuro incerto di Rafael Leao. Il portoghese, infatti, è in trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 ma, almeno ad oggi, un accordo non è ancora stato raggiunto. Qualora non si arrivasse ad un accordo, infatti, il Milan potrebbe prendere in considerazione l’idea di cederlo, per non rischiare di perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. In caso di cessione del classe 99, la società avrebbe individuato in Raphinha del Barcellona il profilo ideale per sostituirlo. Sul brasiliano, però, è piombata una squadra inglese che potrebbe presentare a breve un’offerta al club spagnolo.

Il Newcastle piomba su Raphinha: pronta offerta al Barcellona

Come detto, il Milan ha individuato in Raphinha il profilo giusto per sostituire Leao in caso di cessione. Sul calciatore, però, si sta muovendo il Newcastle, pronto a presentare un offerta ai blaugrana.

Stando a quanto proviene dall’Inghilterra, infatti, i bianconeri sembrerebbero pronti a presentare un’offerta da circa 40 milioni di euro pur di strappare il si del Barcellona. I Magpies hanno individuato nel brasiliano il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il Newcastle si trova attualmente al sesto posto in Premier League, con il quarto posto che dista soltanto quattro punti. Il calciatore, che non sta vivendo un grande periodo in Spagna, potrebbe decidere di fare ritorno in Inghilterra, soprattutto in caso di progetto importante da parte del Newcastle. Il mercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che potrebbe veder svanire uno dei grandi obiettivi per la prossima stagione.