40 milioni cash 💰, adesso la Juve trema 💥

Nuovo assalto al big bianconero, possibile offerta cash da 40 milioni di euro. La Juve vacilla

Sono mesi decisivi per la nuova Juventus anche tra vicende extra-campo e calciomercato.

La nuova società è ora impegnata a difendersi da tutte le accuse degli ultimi mesi. “La decisione del TAR del Lazio è stata molto enfatizzata oggi. In realtà è una carta protocollata che noi chiediamo fin dall’inizio del procedimento, di cui, però, nessuno, quanto meno noi, è a conoscenza del contenuto. Per cui oggi è impossibile prevedere se questo cambia o meno e non intendiamo speculare sul nostro procedimento giudiziario. Per cui, aspettiamo di conoscerne il contenuto”, ha dichiarato Calvo nel pre-partita di Juventus-Friburgo. Dall’esito dei vari processi dipenderà ovviamente il futuro del club e anche il mercato estivo. In questo senso, non mancheranno le sirene estere.

Calciomercato Juve, assalto a Manuel Locatelli

Uno dei nomi più chiacchierati potrebbe essere quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista, già seguito a lungo dall’Arsenal, potrebbe tornare di moda proprio in Premier League.

L’assalto estivo potrebbe arrivare dal ricco Newcastle, soprattutto in caso di qualificazione da parte dei Magpies alla prossima edizione della Champions League. Per la nuova proprietà non ci saranno ostacoli economici: con 40 milioni di euro cash, infatti, la Juventus non si opporrebbe al sacrificio dell’ex Sassuolo. Il club bianconero è già avvisato.