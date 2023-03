Rinnovo più vicino, addio Italia: Juve e Inter in ginocchio

La programmazione del prossimo calciomercato estivo sembra già prendere forma per diverse società, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

Tra queste troviamo il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa. Oltre ai possibili nuovi innesti, però, la dirigenza dei blancos è concentrata anche sul discorso legato ai rinnovi contrattuali, soprattutto per qui calciatori ritenuti importanti per il progetto tecnico. Uno di questi è Nacho Fernandez che, nonostante non sia ritenuto una prima scelta da parte di Carlo Ancelotti, la dirigenza sembra intenzionata a rinnovare. Il difensore spagnolo, però, non sembra molto convinto di accettare la proposta presentata.

Futuro in bilico per Nacho: Inter e Juventus ci pensano

Un calciatore che la dirigenza spagnola vorrebbe tenere in rosa è Nacho Fernandez, difensore spagnolo classe 1990. Stando a quanto riporta il quotidiano Sport, il Real avrebbe proposto un contratto annuale, mentre la richiesta del ragazzo è di un biennale. Al momento, quindi, un accordo non è stato trovato, anche se la società spagnola sembra convinta di riuscire di riuscire ad arrivare ad una soluzione positiva. Sul difensore classe 90 hanno messo gli occhi Juventus e Inter, intenzionate a rinforzare il proprio reparto arretrato. La volontà dei merengues nel rinnovare il contratto, però, non lascia molte possibilità di vedere lo spagnolo approdare nel campionato nostrano. Il calciomercato estivo potrebbe presto entrare nel vivo, con le due big italiane che si trovano a veder svanire un grande obiettivo per la prossima stagione.