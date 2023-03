HIGHLIGHTS | Becao da tre punti: l’Udinese aggancia la Juventus

L’Udinese targato mister Andrea Sottil conquista bottino pieno nella sfida contro l’Empoli al Castellani: i friulani raggiungono la Juventus

Dopo un periodo non proprio ottimale dal punto di vista dei risultati (per usare un eufemismo), l’Udinese è tornato finalmente alla vittoria in Serie A. La squadra friulana si è presa i tre punti quest’oggi, battendo di misura l’Empoli targato Paolo Zanetti fra le mura dello stadio Carlo Castellani.

Un successo abbastanza significativo, che ridà fiducia in vista delle prossime gare e consente ai bianconeri di portarsi momentaneamente al nono posto a quota 35. Agganciata, dunque, la Juventus, la quale domani sera sarà chiamata a superare l’ostacolo Sampdoria all’Allianz Stadium. Gli uomini di mister Andrea Sottil portano a casa bottino pieno grazie alla rete messa a referto dal difensore bomber – nonché capitano – Rodrigo Becao.

Serie A, Empoli-Udinese 0-1: marcatore, classifica e highlights

Siamo al minuto 54 della ripresa: corner di Lovric e colpo di testa vincente, con deviazione di Luperto, del centrale brasiliano. Nulla da fare per Perisan. Alla fine la rete in questione si è rivelata decisiva, con l’Udinese che adesso potrà tornare a lavorare con maggior serenità rispetto agli scorsi giorni un po’ turbolenti.

Empoli-Udinese 0-1: 54′ Becao (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65; Inter* 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus** Bologna e Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione